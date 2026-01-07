پخش زنده
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: کارگروه ویژه برای ترسیم نقشه راه توسعه ارتباطات استان خوزستان تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید ستار هاشمی در سفر به خوزستان در جلسه کنترل پروژه و پایش ارتباطات استان که با حضور استاندار و مدیران اپراتورها برگزار شد، با اشاره به اهمیت انطباق اقدامات صورت گرفته با گزارشهای منتشر شده گفت: همه تلاش ما این است که اقدامات همکاران ما در حوزههای مختلف زندگی مردم به بار ننشسته، گزارشی ارائه ندهیم.
وی بحث اتصال در حوزه ارتباطات را متفاوت از حوزههایی مثل آب و برق عنوان کرد و افزود: اتصال در حوزه ارتباطات با زیرساختهایی مانند برق، آب و جاده متفاوت است، زیرا ارتقاء مستمر نسلهای ارتباطی و تغییر فناوری موجب میشود ارتباطات به صورت مستمر بازتعریف و پایش شوند. افزایش کیفیت ارتباطات معمولاً با کاهش برد پوشش سایتها همراه است و این امر، کار ستاد و مراکز استانی را دشوار میکند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات اقدامات انجام شده در ارتقای ارتباطات استان خوزستان در دولت چهاردهم در حوزه جینف و تحقق دولت هوشمند که مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست را قابل ملاحظه برشمرد و گفت: پیشرفت خوب این پروژه در سطح استان خوزستان نشان از اشراف و اهتمام مجموعه در این خصوص دارد.
هاشمی افزود: سرمایهگذاری در عدالت ارتباطی با توسعه ارتباطات روستایی و توسعه متوازن زیرساختها در شهرستانهای مختلف استان حاکی از تسهیلگری موفق و تدبیر مناسب است. خوزستان در میان استانهای پیشرو کشور در این حوزه قرار دارد و این پیشرفتها ناشی از تدبیر و اعتقاد استاندار به اهمیت توسعه ارتباطات است.