رئیس دانشگاه علومپزشکی اردبیل با تأکید بر نقش بنیادین قرآن کریم و ولایت اهل بیت(ع) در هدایت فردی و اجتماعی، گفت: تمسک به قرآن و ولایت، رمز سلامت، سعادت و هدایت جامعه است و جامعه دانشگاهی باید بیش از پیش در مسیر عمل به معارف قرآنی گام بردارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهزاد داورنیا، ر آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان بیست و نهمین جشنوارههای قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افزود: دانشگاهها در صورت حرکت بر مدار معارف قرآنی میتوانند پیشران شکلگیری هویت مشترک، همبستگی اجتماعی و وفاق ملی باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کسب جایگاههای برتر کشوری در بیستونهمین دوره جشنواره قرآن و عترت، این رویکرد را در عمل به نمایش گذاشته و به الگویی موفق در پیوند علم، فرهنگ و معنویت تبدیل شده است.
داورنیا با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در هدایت انسان، تصریح کرد: مسئولیت عمل به قرآن و معارف اهلبیت (ع) بر عهده همه ماست و هرچند استفاده از بیانات عالمان دینی برای ما بسیار راهگشاست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به فضیلت ماههای رجب و شعبان، گفت: این ماهها، ماه دعا، خودسازی و بهرهمندی از برکات الهی است و میلاد باسعادت امیرالمؤمنین (ع)، امام حسین (ع)، امام سجاد (ع) و نیمه شعبان، میلاد حضرت ولیعصر (عج)، فرصت مغتنمی برای تعمیق ارتباط معنوی و تقویت ایمان است.
وی در ادامه با نقل روایتی از ابنعباس، به تبیین جایگاه امیرالمؤمنین علی (ع) پرداخت و اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص)، علی (ع) را پس از خود بهعنوان امام، پیشوا، برادر و وزیر معرفی کردند و اطاعت از ایشان را اطاعت از پیامبر و مخالفت با ایشان را نافرمانی از رسول خدا دانستند.
داورنیا با تأکید بر اینکه علی (ع) معیار حق و باطل است، افزود: در روایات آمده است که علی (ع) با حق است و حق با علی است و ایشان قسیم بهشت و دوزخ و کشتی نجات امت معرفی شدهاند که تمسک به ولایت ایشان، مسیر هدایت و رستگاری را هموار میکند.
در ادامه حجتالاسلام سید روحالله لطیفی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، گفت: موفقیتهای قرآنی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، حاصل یک حرکت مستمر، جمعی و ریشهدار در طول سالهای گذشته است که با تلاش مدیران، اساتید و فعالان قرآنی به ثمر نشسته است.
وی در آیین محفل قرآنی این دانشگاه، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو، اظهار کرد: امروز آنچه در عرصه فعالیتهای قرآنی دانشگاه شاهد هستیم، نتیجه زحمات یکساله یا مقطعی نیست، بلکه محصول تلاش مستمر مجموعهای از مدیران، مسئولان و دلسوزانی است که در طول سالها برای اعتلای فرهنگ قرآن و عترت در این دانشگاه کوشیدهاند.
حجتالاسلام لطیف با اشاره به مناسبت ۱۶ دیماه، روز گرامیداشت شهدای دانشجو، تصریح کرد: شهدای دانشجو از مظلومترین شهدا هستند؛ همانگونه که روز ۱۶ آذر به یاد شهدای دانشجوی سال ۱۳۳۲ گرامی داشته میشود، ۱۶ دیماه نیز یادآور حماسه مظلومانه دانشجویان شهید در کربلای هویزه است که متأسفانه گاهی کمتر به آن پرداخته میشود.
وی با اشاره به رشادت دانشجویان شهید در کربلای هویزه افزود: این دانشجویان که در عرصه علم و دانش فعال بودند، در لحظهای که احساس کردند کشور و میهن به حضورشان نیاز دارد، سنگر دانشگاه را رها کرده و راهی جبهههای نبرد شدند. آنان به فرماندهی شهید سید میرحسین علمالهدی و در شرایطی نابرابر در محاصره تانکهای دشمن، با سلاحهای انفرادی ایستادگی کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند.
حجتالاسلام لطیفی در پایان با تأکید بر پیوند عمیق فرهنگ قرآن با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: امروز که در یک محفل قرآنی گرد هم آمدهایم، شایسته است یاد و نام شهدای دانشجو، بهویژه ۱۴۸ شهید مظلوم کربلای هویزه را گرامی بداریم و برای شادی ارواح طیبه آنان صلوات بفرستیم.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز گفت: دانشگاهها با محوریت آموزههای قرآنی میتوانند نقشآفرین اصلی در تقویت هویت، انسجام و وفاق ملی باشند؛ مسیری که دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کسب رتبههای برتر کشوری در بیستونهمین جشنواره قرآن و عترت بهصورت عینی آن را محقق کرده است.
بهنام مولایی هم در این آیین، با تأکید بر نقش راهبردی قرآن کریم در پاسخگویی به نیازهای معرفتی انسان معاصر، گفت: جامعه امروز با پرسشها و ابهامات متعددی مواجه است که پاسخ بسیاری از آنها را باید در کتاب آسمانی جستوجو کرد.
وی افزود: افتخار داریم که میزبان آیین اختتامیه بیستونهمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت هستیم؛ جشنوارهای که بزرگترین رویداد قرآنی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به شمار میرود.
مولایی با اشاره به تحولات شتابان اجتماعی در دهههای اخیر، تصریح کرد: مطالعات نشان میدهد در بیست سال گذشته، جامعه بشری به اندازه دویست سال دچار تحول شده است؛ طبیعی است که در چنین شرایطی، نسل جدید با پرسشهای عمیقتری روبهرو باشد و بسیاری از پاسخهای گذشته کارآمدی پیشین را نداشته باشند. در این میان، قرآن کریم بهعنوان کتاب مرجع و هدایتگر، میتواند پاسخگوی نیازهای فکری و معنوی انسان امروز باشد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تأکید بر جایگاه دانشگاهها بهعنوان مبدأ تحولات اجتماعی، گفت: دانشگاه همواره خاستگاه تغییرات فرهنگی و فکری بوده است و امروز نیز وظیفه دارد با تکیه بر آموزههای قرآن به تقویت هویت، انسجام و وفاق ملی کمک کند؛ وفاقی که فراتر از سلایق و دیدگاههای مختلف، همه را در ذیل یک کتاب آسمانی گرد هم میآورد.
وی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در جشنواره قرآن و عترت، خاطرنشان کرد: این دانشگاه در بیستونهمین دوره جشنواره، با افتخار رتبه اول کشوری را از نظر کمی و رتبه دوم را از نظر کیفی در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور کسب کرده است که این موفقیت، حاصل تلاش مستمر و یکساله اساتید، دانشجویان و دستاندرکاران قرآنی دانشگاه است.
مولایی با اشاره به قدردانی از تلاش مدیران و خادمان قرآنی در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد: پذیرفتن مسئولیت در حوزه فعالیتهای قرآنی، مصداق روشن ایثار است؛ چراکه عزیزانی که در این مسیر قدم میگذارند، بار سنگین مسئولیت را با انگیزه انجام یک رسالت فرهنگی و الهی بر دوش میکشند.
وی با تشریح جزئیات دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بیستونهمین جشنواره قرآن و عترت، گفت: در این دوره از جشنواره، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موفق به کسب رتبه اول کشوری شد و در بخش معارف، بالاترین میزان مشارکت را با حضور ۶۰۰ نفر در آزمون ثبت کرد. همچنین در بخش آوایی، ۲۲۰ نفر شرکتکننده داشتیم که بالاترین رکورد در سطح کشور به شمار میرود.
معاون فرهنگی ـ دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: در بخش مجازی معارف در مرحله مقدماتی کشوری، ۱۲۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل حضور داشتند که این آمار نیز بالاترین میزان مشارکت بود. در مرحله مقدماتی بخش آگاهی نیز با حضور ۴۲ نفر، شاهد رشد دو برابری نسبت به دورههای گذشته بودیم.
وی با بیان اینکه این آمارها نتیجه تلاش خالصانه خادمان قرآن است، افزود: در بخش راهیافتگان کشوری آوایی، ۱۵ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل حضور داشتند که نسبت به سالهای گذشته دو برابر شده است. همچنین در بخش ارسال آثار، ۲۱ اثر در حوزه ادبی، ۳۰ اثر در بخش پژوهشی، ۵۰ اثر در بخش هنری و ۱۶ اثر در بخش فناوری به جشنواره ارسال شد.
مولایی با اشاره به برگزیدگان کشوری، تصریح کرد: در بخش معارف، پنج نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موفق به کسب رتبههای اول تا سوم کشوری شدند. همچنین در بخش ادبی یک نفر، در بخش پژوهشی یک نفر، در بخش هنری چهار نفر و در بخش فناوری شش نفر بهعنوان برگزیده کشوری معرفی شدند.
وی با اشاره به نتایج نهایی جشنواره گفت: در مجموع برگزیدگان کل کشوری رتبههای اول تا سوم، ۳۷ نفر و برگزیدگان کل کشوری رتبههای اول تا پنجم، ۵۴ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بودند که این موفقیت با اختلاف فاحش نسبت به بسیاری از دانشگاههای همتراز به دست آمده است. افزون بر این، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ارزیابی کیفی، رتبه اول را در میان دانشگاههای همتراز و رتبه دوم را در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور کسب کرد.