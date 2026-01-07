امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

محصولات جدید دندانپزشکی در مسیر خودکفایی

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۷- ۰۹:۰۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
خبرهای مرتبط

توانمندی ایران در تولید تجهیزات پزشکی

برچسب ها: تجهیزات دندانپزشکی ، دانش پزشکی ، شرکت‌های دانش‌بنیان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 