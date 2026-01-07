به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رضا ذوالفعلی‌نژاد در جلسه‌ای به مناسبت روز مددکار، با تشریح عملکرد حوزه مددکاری اجتماعی زندان‌های استان اظهار داشت: در حال حاضر ۵۷ مددکار اجتماعی در سطح زندان‌های استان کرمان فعالیت دارند که در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعاً ۱۹۴ هزار و ۹۶۱ مورد خدمات مددکاری را به زندانیان ارائه و در سامانه‌های مربوطه ثبت کرده‌اند.

وی افزود: در حوزه رسیدگی به اطفال، ۶۶۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در کانون اصلاح و تربیت نیز ۲ هزار و ۳۹۳ مورد خدمات مددکاری ارائه شده است؛ همچنین مددکاران اجتماعی استان در ۲۷ هزار و ۱۸۰ مورد اقدام به ارائه نظریه کارشناسی به مراجع ذی‌ربط کرده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان ادامه داد: در بخش پیگیری مرخصی، انتقال و ملاقات زندانیان، ۱۸ هزار و ۵۴۵ مورد و در حوزه معاضدت قضایی، ۲۵ هزار و ۴۸۰ اقدام صورت گرفته است.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان با اشاره به اینکه در زمینه معرفی زندانیان به نهاد‌های حمایتی، ۱۰ هزار و ۷۱۲ مورد خدمات ثبت شده است، تصریح کرد: علاوه بر این، هزار و ۴۸۰ مورد خدمات مرتبط با تغذیه و ۵ هزار و ۱۰۱ مورد اقدام مؤثر که منجر به آزادی یا تجدیدنظر در وضعیت آزادی زندانیان شده، توسط مددکاران اجتماعی استان انجام گرفته است.

وی با اشاره به نقش مؤثر مددکاران در اخذ رضایت از شکات، گفت: تا پایان آذرماه، یک‌هزار و ۸۶۲ زندانی دارای شاکی خصوصی در زندان‌های استان وجود داشت که از این تعداد، ۸۳۹ مورد رضایت اخذ شده و این رضایت‌ها منجر به آزادی ۳۵۱ زندانی شده است.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان همچنین افزود: تعداد زندانیان دارای شاکی از اولیای دم در سطح زندان‌های استان تاکنون منجر به اخذ ۱۴ مورد رضایت از اولیای دم شده که ۹ مورد از این رضایت‌ها به آزادی زندانیان انجامیده است.

ذوالفعلی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌های کشوری، مرکز امور خدمات اجتماعی زندان‌های استان کرمان در جمع ۵ استان برتر کشور قرار گرفته و موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است که این موفقیت حاصل تلاش مددکاران اجتماعی، مدیران، رؤسای زندان‌ها و سایر کارکنان این حوزه است.

در پایان این مراسم از مددکاران ساعی زندان‌های استان کرمان تقدیر شد.