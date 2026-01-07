فرمانده انتظامی مهاباد از تعیین مهلت یک‌ماهه برای مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی خبر داد و هشدار داد در صورت مراجعه نکردن، این وسایل طبق ضوابط قانونی به مراکز اسقاط واگذار می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،سرهنگ امیررضا رسولیان، فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد افزود: مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی تنها یک ماه فرصت دارند تا برای ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

وی گفت: روند ترخیص از دو مسیر ممکن است، از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ یا به‌صورت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «پلیس من» در بخش «پلیس راهور»، که امکان ثبت و پیگیری درخواست ترخیص را فراهم کرده است.

به گفته رسولیان، طبق مصوبات قوه قضائیه، در صورت عدم مراجعه مالکان در مهلت مقرر، وسایل نقلیه مذکور رهاشده تلقی و پس از طی مراحل قانونی از طریق مزایده عمومی به مراکز اسقاط تحویل داده می‌شود.

فرمانده انتظامی مهاباد هدف از اجرای این طرح را ساماندهی پارکینگ‌های انتظامی، افزایش امنیت شهری و کاهش خطرات ناشی از توقف‌های بلندمدت وسایل نقلیه عنوان کرد.

وی از شهروندان خواست هرچه زودتر نسبت به تکمیل مدارک و پرداخت جرایم احتمالی اقدام کنند تا فرآیند ترخیص با سهولت انجام شود و از تحمیل هزینه‌های مضاعف یا مشکلات قضایی پیشگیری گردد.