مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از توزیع ۴۶۰۰ کیلوگرم برنج هندی به قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان در این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از توزیع ۴۶۰۰ کیلوگرم برنج هندی به قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان در سطح این شهرستان خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حمایت از مصرفکنندگان و تنظیم بازار انجام شده است.
فاطمه عباسپور اعلام کرد: این مقدار برنج با قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵،۰۰۰ تومان در بازار میاندورود توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به هدف اصلی این اقدام، تصریح کرد: توزیع این محموله برنج، به منظور حمایت مستقیم از مصرفکنندگان و کمک به تنظیم و تعادل قیمتها در بازار انجام شده است.
عباسپور بر تداوم نظارت بر بازار و انجام اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب تأکید کرد.