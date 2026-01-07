پخش زنده
چهاردهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاههای استان اصفهان با همکاری جهاد دانشگاهی با محوریت پرداخت به موضوعات روز جامعه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه اصفهان گفت: این مسابقات فرصتی برای پرداخت به مسائل و دغدغههای جامعه در فضایی به دور از تنش و هیجان زدگی است.
سلیمان حیدری افزود: دانشجویان در فضای آزاد نظرات و راهبردهای خود را مطرح میکنند.
وی تصریح کرد: دانشجویان در این مسابقات هم درس تحمل مخالف را یاد میگیرند و هم درس نقدگذیر بودن را فرا میگیرند.
حیدری اضافه کرد: بررسی دقیق و کارشناسی براساس منابع معتبر بدون جهت گیری سیاسی و حزبی از ویژگیهای این مناظرههای دانشجویی است.
وی تاکید کرد: این مناظرهها تمرینی برای وارد کردن حکمرانی کشور به مسیر پیشرفت و عدالت است.