به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه اصفهان گفت: این مسابقات فرصتی برای پرداخت به مسائل و دغدغه‌های جامعه در فضایی به دور از تنش و هیجان زدگی است.

سلیمان حیدری افزود: دانشجویان در فضای آزاد نظرات و راهبرد‌های خود را مطرح می‌کنند.

وی تصریح کرد: دانشجویان در این مسابقات هم درس تحمل مخالف را یاد می‌گیرند و هم درس نقدگذیر بودن را فرا می‌گیرند.

حیدری اضافه کرد: بررسی دقیق و کارشناسی براساس منابع معتبر بدون جهت گیری سیاسی و حزبی از ویژگی‌های این مناظره‌های دانشجویی است.

وی تاکید کرد: این مناظره‌ها تمرینی برای وارد کردن حکمرانی کشور به مسیر پیشرفت و عدالت است.