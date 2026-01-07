پخش زنده
تفاهمنامه همکاری میان استانداری هرمزگان و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با هدف توسعه همکاریها و اجرای برنامههای مشترک امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دو تفاهمنامه «مشارکت سازمان مدیریت و برنامهریزی هرمزگان با بنیاد علوی» و «اهرمسازی منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای اقتصادی» با هدف تسریع در محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی استان منعقد شد.
براساس این تفاهمنامهها، زمینه اجرای سرمایهگذاری به ارزش ۲۵ و نیم همت با مشارکت بنیاد مستضعفان، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی فراهم شده و ارتقای سه هزار و ۳۰۰ طرح در زمینههای آبزیپروری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایعدستی و صنایع خلاق در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار هرمزگان در این مراسم گفت: این رویکرد، الگویی نو از حکمرانی کمهزینه و اثربخش است که با اتکا به مشارکت مردمی، هزینه تمامشده خدمات را کاهش داده و بهرهوری را افزایش میدهد.
محمد آشوری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی افزود: بنیاد علوی با تمرکز بر توانمندسازی، بهجای صرفاً توزیع منابع، جامعه را به سمت پایداری اقتصادی هدایت میکند و این نگاه با سیاستهای کلان انقلاب اسلامی همسو است.
وی با بیان اینکه بخشی از کندیها در مسیر توسعه ناشی از ضعف در روشهای حکمرانی است، افزود: اصلاح شیوهها و بازطراحی مدلهای اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از ناترازیها و گسستهای اقتصادی و منطقهای به شمار میرود.
استاندار هرمزگان با اشاره به تجربههای موفق بنیاد علوی گفت: این بنیاد با عبور از روشهای سنتی و حرکت مبتنی بر تحلیل دادهها نشان داده است که میتوان بدون افزایش هزینههای عمرانی، کیفیت و اثربخشی خدمات را ارتقا دهد؛ رویکردی که در استان نیز با جدیت دنبال میشود.
آشوری همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزههای آموزش، سلامت، اقتصاد و محیطزیست افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه اجتماعی و مشارکت خیران، روند اجرای طرحهایی مانند مدرسهسازی و برنامههای محیطزیستی را در استان شتاب داده است.
استاندار هرمزگان گفت: با اجرای این تفاهمنامهها، روند محرومیتزدایی و توانمندسازی در استان با سرعت بیشتری ادامه یابد و با پشتیبانی بنیاد مستضعفان، طرحهای گستردهتری در هرمزگان به مرحله اجرا برسد.