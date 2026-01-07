پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان از مصدومان حوادث اخیر در مراکز درمانی عیادت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در حاشیه عیادت از مجروحان حوادث اخیر در شهر همدان، ضمن حمایت از اعتراضهای اقتصادی که آن را به حق خواند، درباره نحوه بیان اعتراض به شکلی که به ناامنی، تخریب اموال عمومی و آشوب نکشد نیز تاکید کرد.
او گفت: مردم ایران در طول سالهای گذشته به بصیرت و آگاهی بالایی رسیدهاند و بهخوبی میدانند که آشوب، اغتشاش، شکستن اموال عمومی و آسیب به بیتالمال، راه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست.
امام جمعه همدان افزود: بسیاری از افرادی که امروز آسیب دیدهاند، همان مردمی هستند که دغدغه معیشت دارند، اما باید توجه داشت وقتی روش اعتراض، منطقی و درست نباشد و به برهمزدن نظم عمومی، ناامنی و آسیب به بیتالمال منجر شود، نهتنها مشکلی حل نمیشود بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.
آیت الله شعبانی موثقی تاکید کرد: از خداوند متعال میخواهیم به مسئولان توفیق دهد تا با تلاش بیشتر، تدبیر و اقدام مؤثر، در مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند.