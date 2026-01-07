پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: امسال ۹ فقره قرارداد با پیمانکاران به مبلغ حدود ۳۶۰ میلیارد ریال منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی توانا گفت: امسال ۹ فقره قرارداد با پیمانکاران به مبلغ حدود ۳۶۰ میلیارد ریال منعقد شد همچنین ۱۴ قرارداد عمرانی باز مربوط به سالهای گذشته به میزان ۳۳۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
وی افزود: آسفالت معابر واحدهای کارگاهی بیدک، شیروان، اسفراین و شهرک صنعتی شماره سه به مساحت ۲۲ هزار مترمربع با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین پروژه عملیات خاکی و زیرسازی معابر فاز ۲ شهرک صنعتی شماره سه با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی افزود: تصفیهخانه شیروان با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب در روز اکنون ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژههای آسفالت شهرک فاروج، تسطیح زمینهای صنعتی جرگلان و مطالعات طراحی پل باکسی فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بجنورد نیز در حال اجرا است.
توانا ادامه داد: در زمینه تامین برق، شبکه خط انتقال برق شهرک صنعتی شیروان و برق شرکت ریسندگی کتان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده و عملیات اجرای خروجی پست برق گرمه به مبلغ ۹۲ میلیارد ریال آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بیان کرد: همچنین برق شهرک صنعتی گرمه تکمیل و پست آن آماده بهرهبرداری است.
وی درباره تامین آب صنایع گفت: پروژه تجهیز و خط انتقال آب شهرک صنعتی شیروان با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی و اتمام عملیات فاضلاب واحدهای کارگاهی بیدک با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال اجرا شده است.