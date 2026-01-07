به منظور تسهیل تردد مسافران، بخش باقی‌ مانده طرح بهسازی و تعریض محور رباط‌سنگ – کدکن تربت حیدریه به‌ صورت موقت بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت حیدریه گفت: حدود ۳ کیلومتر باقی‌مانده از طرح بهسازی و تعریض محور رباط‌سنگ – کدکن برای مدت یک ماه بازگشایی شد.

مرتضی صاحبی افزود: این اقدام با تلاش و پیگیری‌ های اداره راه و شهرسازی شهرستان و پس از انجام خط‌کشی این قطعه، با همکاری و هماهنگی پلیس راه انجام شد تا رفت‌ و آمد شهروندان با سهولت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی یک‌ ماهه، عملیات نصب تابلو‌ها و علائم ایمنی، تکمیل و پس از آن، بهره‌ برداری نهایی و رسمی از این طرح انجام خواهد شد.

این مسئول همچنین از شهروندان درخواست کرد: در مدت بهره‌ برداری موقت، با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، مسئولان را در افزایش ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی همراهی کنند.

صاحبی تصریح کرد: این طرح گامی دیگر در مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتقای ایمنی راه‌های این منطقه به شمار می‌رود.