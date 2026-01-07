به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام مرکز لرزه نگاری کشور ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، زلزله به بزرگی ۳.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در عمق ۱۹ کیلومتری زمین در ۱۰ کیلومتری قلعه خواجه واقع در استان خوزستان به وقوع پیوست.

این زمین لرزه در فاصله ۳۱ کیلومتری مسجد سلیمان و ۴۵ کیلومتری لالی در استان خوزستان رخ داده است.

گفتنی است ، تا کنون گزارشی مبنی بر خسارت های احتمالی از این منطقه ارسال نشده است.