رئیس دستگاه قضا در جمع فرماندهان فراجا، گفت: باید زمینه‌های بروز اغتشاشات را از بین ببریم؛ امروز یکی از مسائلی که باعث اعتراض بعضاً به‌حق صنوف و بازاریان می‌شود، بی‌ثباتی و نوسانات ارزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با قدردانی از مجاهدت‌های نیرو‌های فراجا در تامین و تحکیم امنیت مردم و شهروندان گفت: در روز‌های اخیر، فرماندهان و نیرو‌های فراجا و مدافعین امنیت، معتکفین حاضر در میدان بودند؛ بدون تردید آنان در ثواب و پاداش رجبیون و اعتکاف‌کنندگان سهیم هستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت زدودن زمینه‌هایی که به اغتشاشات منجر می‌شود، افزود: قطعاً باید زمینه‌های بروز اغتشاشات را از بین ببریم؛ امروز یکی از مسائلی که باعث اعتراض بعضاً به‌حق صنوف و بازاریان می‌شود، بی‌ثباتی و نوسانات ارزی است؛ از بیش از یک ماه پیش سازمان بازرسی کل کشور را مامور به بررسی همه‌جانبه این مقوله کرد‌ه‌ایم؛ همچنین یک هیئت ویژه نیز تشکیل داده‌ایم تا به صورت فوق‌العاده به این موضوع رسیدگی کند. بدون تردید، افرادی که در این قضیه، تقصیر یا قصوری متوجه آنان است، باید پاسخگو باشند و قطعاً به تناسب تخلف یا جرم‌شان، به پرونده آنها، با دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ارائه تحلیلی از فضای موجود در منطقه و کشور، بیان داشت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به اغراض و خواسته‌های شوم خود نائل نشد، فلذا درصدد است کشور ما را از داخل به ناامنی بکشاند؛ دشمن نه در لفافه که صریحاً از اغتشاشگران حمایت کرده است؛ از همین‌رو از اغتشاشگران و حامیان و هدایت‌کنندگان آنها دیگر عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست؛ آنان دیگر نمی‌توانند مدعی شوند که فریب خوردند و یا غافل بودند به واسطه روشن بودن موضع دشمن و میدان اینبار با سالیان گذشته موضوع تفاوت دارد و برای خطاکاران ارفاقی در نظر گرفته نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن بیان اینکه اشراف فراجا بر اوضاع امنیت کشور قابل قدردانی است، چند توصیه مهم را خطاب به فرماندهان فراجا مطرح کرد و گفت: تمرکز نیرو‌های فراجا باید معطوف بر پیشگیری از اغتشاشات باشد. همچنین فراجا از طرق مختلف از جمله از طریق رسانه ها، تبیین‌گری‌های لازم را داشته باشد و هشدار‌ها و انذار‌های مقتضی را به خانواده‌ها بدهد تا بیش از پیش مراقب فرزندانشان باشند و مانع فریب خوردن آنها توسط عناصر اغتشاشگر شوند.

اژه ای افزود: یکی از اولویت‌های اصلی فراجا در شرایط فعلی باید شناسایی و تعقیب عوامل پشت‌پرده و هدایت‌کننده اغتشاشات باشد؛ این عوامل الزاماً در معرکه حاضر نیستند و ممکن است مستقیماً با بیرون از کشور مرتبط باشند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایط فعلی باید با هوشیاری بسیار مراقب اقدامات احتمالی دشمن نیز باشیم؛ ممکن است دشمن نظر و توجه ما را به یک سلسله مسائل مشخص جلب کند، اما از مسیر دیگری توطئه‌ای را دنبال کند.

وی همچنین گفت: یکی از موضوعات مهم در جریان اغتشاشات، پایش عناصر و افراد بازداشت شده است؛ ضمن اهتمام نسبت به دستگیری عناصر اصلی و میدانی، باید مراقبت کرد افرادی که احیاناً رهگذر و عابر هستند و نقش و مدخلیتی در اغتشاشات ندارند، بازداشت نشوند.

رئیس دستگاه قضا افزود: ضابطین و نیرو‌های فراجا که مبادرت به دستگیری اغتشاشگران و عناصر مختل‌کننده امنیت مردم می‌کنند، توجه داشته باشند که از همان مراحل ابتدایی و تحقیقات مقدماتی، موضوعات را مستند و مستدل تدوین کنند تا در مراحل رسیدگی قضایی، سرعت و دقت کار افزایش یابد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دادگستری از نیرو‌های فراجا، افزود: به مقامات قضایی ذی‌صلاح دستور داده شده تا کمک‌ها و مساعدت‌های همه‌جانبه را به فراجا و سایر مدافعان امنیت مردم داشته باشند. قطعاً و بدون‌تردید پرونده‌های عناصر اغتشاشگر چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه، وفق قانون با سرعت و دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تمهیدات قوه قضاییه در راستای رسیدگی به پرونده اغتشاشگران، تصریح کرد: به منظور رسیدگی سریع، دقیق و همه‌جانبه به پرونده عناصر اغتشاشگر، شعب ویژه‌ای با عضویت قضات مجرب ایجاد شده است؛ همچنین به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید شده درصورت لزوم در کف میدان حاضر شوند و بدون‌واسطه در جریان مسائل قرار گیرند و موضوعات را از نزدیک لمس کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر غیر قابل اغماض بودن رفتار‌های اغتشاشگران بیان داشت: همانطور که تاکید کرده‌ایم هیچگونه اغماض و ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر در کار نخواهد بود و هیچگونه عذر و بهانه‌ای از آنان پذیرفته نیست؛ چرا که اکنون صحنه کاملاً عیان است و دشمنان قسم خورده ملت ایران به حمایت آشکار از اغتشاشگران و عناصر ضد امنیتی پرداخته‌اند؛ حمایت صریح و بدون پرده‌پوشی دشمن از قضایای اخیر سبب شده این قضایا با وقایع مقاطع پیشین متفاوت باشد.

رئیس دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: ممکن است پس از دستگیری و محاکمه عناصر اغتشاشگر، عده‌ای بخواهند برای آنها وساطت کنند؛ توصیه ما به این عده، آن است که از همین حالا تمهیدات لازم را بیندیشند و مانع از رفتار‌های اغتشاشگران شوند؛ ممکن است عضوی از خانواده این افراد به اغتشاشات پیوسته باشد؛ به آنها توصیه می‌کنیم از همین حالا مانع رفتار‌های عضو خانواده خود شوند.

در این نشست، تعدادی از مقامات قضایی به ارائه نقطه‌نظرات خود پرداختند و همچنین سردار رادان و جمعی دیگر از فرماندهان فراجا گزارش‌هایی در خصوص مأموریت‌های محوله ارائه کردند.