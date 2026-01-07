مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از افت محسوس حجم آب ذخیره‌شده پشت سد‌های استان خبر داد و گفت: میزان ذخایر آبی ۱۱ سد فعال در شمال، مرکز و جنوب استان نسبت به پارسال کاهش داشته و این وضعیت زنگ خطر کم‌آبی را دوباره به صدا درآورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، با اشاره به کاهش چشمگیر منابع آبی استان افزود: در حال حاضر حجم ذخیره آب پشت ۱۴ سد فعال استان به ۴۱۱ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۱۱ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: سد‌های بوکان، مهاباد، شهرچای ارومیه، حسنلو نقده، ساروق تکاب، دریک سلماس، سیلوه پیرانشهر، ماکو، شهید قنبری ماکو، آغ‌چای چایپاره، قیقاج پلدشت و کانی‌سیب پیرانشهر از جمله سد‌هایی هستند که امسال با کاهش حجم آب روبه‌رو شده‌اند.

به گفته رستگاری، تنها دو سد زولا در سلماس و سردشت افزایش جزئی در میزان ذخیره آب داشته‌اند که قابل توجه نیست؛ به‌طور مثال سد زولا تنها حدود ۲ میلیون مترمکعب افزایش ذخیره داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی توضیح داد: بیشترین حجم آب در میان سد‌های استان متعلق به سد سردشت با ۲۳۴ میلیون مترمکعب، سد کانی‌سیب با ۱۴۴ میلیون مترمکعب و سد شهرچای با ۶۶ میلیون مترمکعب است. در مقابل، سد بوکان به‌عنوان بزرگ‌ترین سد استان اکنون تنها ۵۷ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.

با وجود بارش‌های اخیر در سطح استان، تأثیر محسوسی در افزایش حجم آب سد‌ها مشاهده نشده است. کارشناسان حوزه آب امیدوارند با تداوم بارش‌ها طی زمستان و بهار پیش‌رو، بخشی از کمبود منابع آبی استان جبران شود.

آذربایجان‌غربی دارای ۱۷ سد در شهرستان‌های مختلف است که ۱۴ سد آن تحت مدیریت شرکت آب منطقه‌ای استان و سه سد سردشت، کانی‌سیب و چپرآباد زیر نظر شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دارند.