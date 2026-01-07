به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیات امنا و هیات علمی موسسه امام خمینی (ره) در آیین بزرگداشت ارتحال علامه محمدتقی مصباح یزدی در مسجد شامخی کاشان، با تأکید بر لزوم یاری امت و عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: کار باید به دست مردم انجام شود و جوانان نباید از راه درست منحرف شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی با انتقاد از کسانی که حل مشکلات را در رابطه با بیگانه می‌جویند، افزود: این افراد سوءمدیریت‌ها و عمل کردن به نسخه لیبرال غربی را محاسبه نمی‌کنند و نمی‌دانند که رفتن به سوی دشمن چه عواقبی دارد و این وضع نتیجه فقدان بصیرت است.

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی با بیش از ۵۰ سال سابقه تدریس اخلاق از فقهای حوزه علمیه قم و مؤسس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بود که در دی ۱۳۹۹ در قم درگذشت و پیکرش در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.