پخش زنده
امروز: -
اعضای بدن دوازدهمین بیمار مرگ مغزی کهیلویه و بویراحمدی در سال جاری به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول واحد فراهمآوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مرحومه فاطمه حسین زاده دختر ۱۳ ساله یاسوجی بر اثر ایست قلبی دچار عارضه مغزی و پس از آن مرگ مغزی شد.
اکوان پایمرد افزود: پس از تأیید مرگ مغزی از سوی پزشک متخصص، با تصمیم ایثارگرانه خانوادهاش، جان چندین بیمار نیازمند را با اهدا عضو نجات داد.
پایمرد اضافه کرد: از بدن این بیمار دو کلیه، کبد و پانکراس برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان فوقتخصصی پیوند شیراز منتقل شد.
مسئول واحد فراهمآوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد همواره در فرهنگ اهدای عضو پیشرو بوده و این ایثار ماندگار، نمونهای دیگر از نوعدوستی مردم این خطه است اضافه کرد: این دوازدهمین مورد اهدا عضو در استان کهگیلویه و بویاحمد در سال ۱۴۰۴ است.