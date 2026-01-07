پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه مرند از کشف و ضبط ۷۰۰ عدد کارتن قرص آنتی بیوتیک خارج از شبکه توزیع در یکی از انبارهای غیرمجاز این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار رشید صادقی گفت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه مرند با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اداره صمت و شبکه بهداشت و درمان مرند از یکی از انبارهای غیرمجاز این شهرستان ۷۰۰ کارتن انواع قرص آنتی بیوتیک خارج از شبکه توزیع به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند و پرونده پس از تشکیل و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی سازمان اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد: مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس بگیرند.