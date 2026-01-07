به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار رشید صادقی گفت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه مرند با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اداره صمت و شبکه بهداشت و درمان مرند از یکی از انبار‌های غیرمجاز این شهرستان ۷۰۰ کارتن انواع قرص آنتی بیوتیک خارج از شبکه توزیع به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند و پرونده پس از تشکیل و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی سازمان اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد: مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس بگیرند.