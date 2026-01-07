به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان گفت:تفاهم‌نامه‌هایی با برخی صنایع استان برای حمایت از حوزه آبخیزداری در راستای مسئولیت اجتماعی منعقد شده است، به عنوان مثال، با مجتمع مس سرچشمه برای انجام مطالعات آبخیزداری در سطح ۲۷۰ هزار هکتار در رفسنجان، انار، و با فولاد بوتیا و فولاد زرند برای مطالعات و اجرا در حوزه‌های بالادست این واحد‌ها و سایر حوزه‌های شهرستان‌ها ذکر شده قرارداد‌هایی منعقد شده که انجام آنها به افزایش سطح تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری کمک خواهد کرد.

حسین شجاعی افزود:بر اساس برنامه هفتم توسعه، استان کرمان موظف به اجرای عملیات در ۳۷۱ هزار هکتار است که برای آن حداقل به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که اعتبارات ملی و استانی سال گذشته حدود ۷۹ میلیارد تومان با تخصیص ۵۲ درصد، بود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان خاطر نشان کرد: برای افزایش پوشش عملیات آبخیزداری از ۱۸ درصد به سطح مطلوب، نیاز به اعتبارات ویژه است.

وی ادامه داد: تخصیص اعتبار محرومیت زدایی، به همراه اعتبارات ملی و استانی در سال جاری به میزان ۹۶ میلیارد تومان که مصوب شده و طرح‌های آن در دست اقدام است، می‌تواند اجرای عملیات آبخیزداری در حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمان را ممکن کند.