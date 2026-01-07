به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با توجه به پایداری و انباشت آلاینده‌های جوی و پیرو هشدار نارنجی هواشناسی استان در این کلانشهر، به درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارگروه آلودگی هوای استان تشکیل و هشدار خودمراقبتی برای شهروندان صادر شد.

مهدی یزدان‌جو افزود: بر این اساس شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک، با محدود کردن یا حذف تردد‌های غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی، از درگیر شدن با این آلاینده‌ها پیشگیری کنند.

وی اظهار کرد: در این شرایط، همه شهروندان به ویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان در مشهد از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز تا حد امکان خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند

به گفته او، شهرداری مشهد باید از طریق سامانه‌ها و بلندگو‌های داخل پارک نسبت به صدور هشدار برای انجام ندادن هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز، اقدام کند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: همچنین مقرر شد براساس هشدار صادر شده این اداره کل به دستگاه‌های متولی، اقدامات لازم سریعاً صورت بگیرد و همچنین دانشگاه علوم پزشکی نسبت به استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس با جانمایی مناطق آلوده‌تر و پر تردد اقدام کند.

یزدان جو همچنین از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه مشارکت عمومی در کاهش تردد‌ها و رعایت هشدار‌های خود مراقبتی را فراهم کنند.

کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز در ۱۶ دیماه ماه ۱۴۰۴ برای دومین روز پیاپی آلوده است و در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس قرار دارد.