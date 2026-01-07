به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، با اشاره به جزئیات پروژه فاضلاب روستای چمن سلطان در شهرستان الیگودرز، گفت: این طرح به جمعیتی بالغ بر ۳۲۰۰ نفر خدمات‌رسانی خواهد کرد.



نورالدین نوریزدان افزود: طول کل شبکه جمع‌آوری فاضلاب این طرح ۱۷ هزار متر است که تاکنون ۱۲ هزار متر از آن اجرا شده و ۵ هزار متر باقی مانده است. همچنین از خط انتقال به طول ۲ هزار متر با قطر ۲۰۰ میلی‌متر نیز ۲۰ متر باقی مانده که به زودی تکمیل خواهد شد.



نوریزدان به بخش تصفیه‌خانه اشاره کرد و گفت: تصفیه‌خانه این طرح با روش ایفاس (IFAS) و ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب در روز طراحی شده که همراه با یک لاگون تخلیه اضطراری و تصفیه تکمیلی است. درصد پیشرفت فیزیکی این تصفیه‌خانه هم اکنون ۸۵ درصد است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به چالش پیش‌روی این طرح گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، پکیج فلزی تصفیه‌خانه در فصول سرد سال ممکن است با کاهش کارایی مواجه شود که این موضوع نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.



وی با بیان اینکه پروژه در وضعیت فعال قرار دارد، تصریح کرد: برای اتمام کامل شبکه، خط انتقال و تصفیه‌خانه، اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان نیاز است که امیدواریم با تخصیص به‌موقع، شاهد بهره‌برداری کامل از این طرح در آینده نزدیک باشیم.