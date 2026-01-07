همه دست‌اندرکاران انتخابات با تأکیدات مقام عالی استان همدان، آماده برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، شفاف و امن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در جلسه ستاد انتخابات استان همدان از فرآیند‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و الزامات اجرایی و فنی مرتبط با برگزاری انتخابات در مناطق شهری و روستایی استان گزارشی ارائه داد.

حمزه امرایی بر ضرورت عدم هرگونه جهت‌گیری و سوءگیری مجریان انتخابات تاکید کرد.

او آموزش و توانمندسازی عوامل اجرایی و نظارتی را از اولویت‌های جدی ستاد انتخابات استان بیان کرد و با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه اطلاع‌رسانی افزود: تمامی برنامه‌ها و اقدامات بر اساس آسیب‌شناسی انتخابات طراحی و اجرا شده است.

جلسه ستاد انتخابات استان همدان با محور بررسی فرآیند‌های اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میزان آمادگی شهرستان‌ها برگزار شد.