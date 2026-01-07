خواهر شهید احمدی روشن:
معنویت؛ ضریب بینهایت پیشرفت جوان مومن انقلابی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
؛ خواهر شهید مصطفی احمدی روشن گفت: جوان مومن انقلابی ثابت کرده که میتوان هم معنویت داشت، هم توکل بر خداوند کرد و هم به دنبال علم رفت؛ آنگونه که دانشمندان هستهای، دانشمندان موشکی و دانشمندان زیستفناوری، همگی در کشورمان این را نشان دادهاند.
زهرا احمدی روشن همچنین با اشاره به برگزاری کنگره ملی مصطفای شهید گفت: کنگره ملی مصطفای شهید هر سال به همت خانواده شهید و با هدف گفتمان سازی جوان مومن انقلابی برگزار میشود.
این کنگره در آستانه سیزدهمین سالگرد شهید احمدی روشن و با گفتمان جوان مومن انقلابی، امروز عصر از ساعت ۱۸ در آستان مقدس حضرت علی اکبر (ع) چیذر تهران برگزار میشود. در این مراسم آیت الله میرباقری و مداحی حاج صادق آهنگران برگزار خواهد شد.