معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ورود ۶۲۵ تن برنج پاکستانی به استان و آماده‌سازی آن برای توزیع در بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در مجموع ۹۲۵ تن برنج پاکستانی خریداری شده که تاکنون ۶۲۵ تن آن وارد انبار‌های استان شده و حدود ۳۰۰ تن نیز در گمرک باقی مانده است که پیش‌بینی می‌شود این محموله‌ها نیز ظرف امروز و فردا وارد انبار‌ها شوند.

الیاس جویبان افزود: با توجه به این اختیارات، ۳۰۰ تن دیگر از برنج‌های خریداری شده در هفته آینده ترخیص و به چرخه توزیع استان افزوده خواهد شد.

وی گفت: فرآیند ترانزیت محموله‌های جدید به انبار‌های گمرک حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد، اما برنامه‌ریزی‌های لازم برای مراحل بعدی تامین و توزیع به‌طور کامل انجام شده تا بازار با کمبود مواجه نشود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: توزیع برنج در مرکز استان با اولویت فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی دارای پوز‌های فروش متصل به کالا برگ انجام خواهد شد تا از ازدحام در سطح فروشگاه‌ها جلوگیری و دسترسی مردم تسهیل شود.

جویبان از وضعیت مطلوب ذخایر کالا‌های اساسی استان خبر داد و گفت: این ذخایر تمام نیاز‌های استان را در شرایط فعلی تامین می‌کند.

وی افزود: در دی‌ماه سال گذشته، یک میلیون و ۸۲۴ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شده بود، در حالی که این رقم در دی‌ماه امسال به یک میلیون و ۵۴۰ هزار قطعه کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته است و در مجموع جوجه‌ریزی انجام‌شده از ابتدای سال تاکنون به ۲۹ میلیون و ۵۷ هزار قطعه رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تولید روزانه گوشت مرغ در هفته‌های آینده به‌طور میانگین به ۲۲۹ تن برسد.

جویبان همچنین از پیش‌بینی تولید سه هزار و ۷۲۱ تن تخم‌مرغ در استان در ماه آینده خبر داد و گفت: بازار تخم‌مرغ استان پس از خرید‌های هیجانی ماه گذشته، اکنون در وضعیت عادی قرار دارد.