معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از اجرای گسترده اقدامات ایمنی در محور‌های ارتباطی استان طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مدت بیش از پنج هزار کیلومتر خط‌کشی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی اظهار کرد: طی ۹ ماه گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش مخاطرات جاده‌ای در سطح محور‌های استان اجرا شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، پنج هزار و ۳۳۰ کیلومتر خط‌کشی، ۹۴ کیلومتر شیار لرزاننده، نصب ۴۷ هزار و ۳۴۰ عدد علائم ترافیکی، یک هزار و ۲۷۰ تابلو اطلاعاتی و تعمیر و مرمت ۹۲ کیلومتر گاردریل انجام شده که برای اجرای این اقدامات، افزون بر ۵ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ابنیه فنی بیان کرد: در این مدت ۱۷۷ دستگاه ابنیه فنی تعمیر و ۱۲ دستگاه جدید احداث شده که برای این بخش ۷۱۶ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

بهداروندی همچنین به اقدامات انجام‌شده در بخش ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: همچنین ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به‌صورت اساسی اورهال و بازسازی و ۳۰ دستگاه دیگر نیز تعمیر و به چرخه خدمت بازگشته‌اند که این موضوع نقش مؤثری در افزایش توان عملیاتی راهداری استان داشته است.

وی تاکید کرد: اجرای این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش تاب‌آوری شبکه راه‌ها و بهبود سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای انجام شده و این روند با جدیت در سطح محور‌های استان ادامه خواهد داشت.