پخش زنده
امروز: -
مجموعه تلویزیونی «سایه سرقت» پس از دوبله، برای پخش از شبکه تهران آماده شد و همزمان برنامه «دکتر سلام» با محور بررسی آرتروز زانو، چهارشنبه ۱۷ دیماه از شبکه آموزش سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «سایه سرقت» با گویندگی ۲۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سریال در گونه درام و جنایی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سریال سعید شیخ زاده و صدابردار آن روژین جشن سده است.
رضا آفتابی، مهرخ افضلی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، محمد بهاریان، کریم بیانی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، آرزو روشناس، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، خشایار شمشیرگران، فاطمه صبا، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، کسری کیانی، ملیکا ملک نیا، اردشیر منظم، امیر منوچهری، بهمن هاشمی، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد و سعید شیخ زاده صداپیشههای این اثر بودهاند.
این سریال درباره دو دوست خلافکار اهل فیلادلفیا، به نامهای ری و مانی است که به خاطر نیاز به پول دست به سرقت از یک آشپزخانه بزرگ تولید شیشه میزنند، اما این آشپزخانه متعلق به یک کارتل بزرگ است و این دو توسط افراد کارتل تحت تعقیب قرار میگیرند.
سریال «سایه سرقت» با ترکیب هیجان و تعلیق ، داستانی را روایت میکند که همزمان جذاب، غیرقابلپیشبینی و احساسی است، ترکیبی که مخاطب را تا پایان درگیر نگه میدارد.
رابطه دو شخصیت اصلی ری و مانی در طول سریال بیش از یک رابطه صرفاً جنایی است. آنها دو دوست هستند که در مواجهه با خطر و بحران، وفاداری، ترس، امید و ضعفهای انسانی خود را نشان میدهند.
هر تصمیم ساده شخصیتها در این سریال میتواند پیامدهای جدی و گاه مرگبار داشته باشد، که این موضوع مخاطب را به تفکر درباره مسئولیتپذیری، خطاها و عواقب آنها ترغیب میکند. بازیگران مطرح مانند برایان تیری هنری و واگنر مورا اجراهایی قابلتوجه در این سریال ارائه میدهند و کارگردانی حرفهای فیلم، بر کیفیت بصری اثر افزوده است.
برنامه «دکتر سلام»
برنامه «دکتر سلام» با تمرکز بر آرتروز زانو و راهکارهای درمانی آن چهارشنبه ۱۷ دیماه از شبکه آموزش سیما روی آنتن میرود.
در این قسمت دکتر علی یگانه، جراح ارتوپد و فلوشیپ زانو استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران به تشریح علل بروز آرتروز زانو، روشهای تشخیص و تازهترین درمانهای غیرجراحی و جراحی این بیماری میپردازد.
آرتروز زانو یکی از شایعترین مشکلات حرکتی در سنین میانسالی و سالمندی است که با تشخیص بهموقع و انتخاب درمان مناسب میتوان از پیشرفت آن و کاهش کیفیت زندگی بیماران جلوگیری کرد؛ پرداختن به این موضوع در قالبی آموزشی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری دارد.
برنامه «دکتر سلام» چهارشنبه ۱۷ دیماه، ساعت ۱۳ با اجرای دکتر فرهی از شبکه آموزش سیما پخش میشود.