به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری یک محکوم تحت تعقیب و متواری توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ خواجه پورگفت: در اجرای دستور قضایی مبنی بر جلب و دستگیری محکومان متواری رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتی، یک متهم تحت تعقیب پلیس و مراجع قضایی به اتهام آدم ربایی در شهرستان کهنوج و مشارکت در قاچاق مواد مخدر در حوزه شهرستان نی ریز را شناسایی و با دستگیری وی به فرار ۵ ساله این متهم پایان دادند.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به معرفی این متهم به مرجع قضایی بر تلاش بی‌وقفه رده‌های انتظامی برای دستگیری متهمان بر اساس واکاوی‌های اطلاعاتی تاکید کرد.

سرهنگ خواجه پور همچنین از دستگیری ۶ سارق خبر داد و عنوان کرد: از این سارقان ۸ مورد سرقت کشف شدو سارقان به سرقت خود اعتراف کردند.