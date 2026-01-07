دانشمند قزوینی و متخصص هوش مصنوعی از سوی انجمن مخترعین جهان به‌عنوان داور بین‌المللی نمایشگاه و مسابقات جهانی اختراعات و فناوری‌های نوین در متاورس انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این رویداد بین‌المللی با حضور دانشمندان برجسته و نخبگان علمی از کشور‌های مختلف برگزار می‌شود و یکی از معتبرترین بستر‌های جهانی برای ارزیابی اختراعات، فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌های آینده‌محور در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی، متاورس و فناوری‌های نوظهور به شمار می‌رود.

انتخاب اباذر کریمی به‌عنوان داور بین‌المللی، نه تنها موفقیتی فردی محسوب می‌شود، بلکه نمایانگر اعتبار علمی ایران در مرز‌های دانش جهانی است و نقش کشور را در زیست‌بوم فناوری‌های نوین تثبیت می‌کند.

کریمی پیش از این در پروژه‌ها و پژوهش‌های متعددی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور فعالیت داشته و با تجربه علمی گسترده خود، سهم قابل توجهی در توسعه این حوزه در کشور ایفا کرده است.

همچنین آقای کریمی عضو کمیسیون ملی هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و عضو آکادمی علوم اروپا است.

حضور او در جمع داوران بین‌المللی، بار دیگر نشان داد سرمایه انسانی ایران با اتکا به دانش، تخصص و تجربه، توانایی ایفای نقش مؤثر در مهم‌ترین رویداد‌های فناورانه جهان را دارد و می‌تواند اعتبار علمی کشور را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.