به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین نوری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط اجتماعی برای کودکان و نوجوانان گفت: اجرای برنامه‌های شادی‌آفرین ضروری است، اما این شادی باید در چارچوب‌های مشروع و هنجاری تعریف شود و مرز‌های رفتاری به‌درستی برای نسل نوجوان تبیین شود.

وی همچنین بر لزوم استفاده صحیح از ظرفیت گفت‌و‌گو با جوانان تأکید کرد و افزود: هر جا با جوانان به‌درستی صحبت شده، نتایج مثبت و سازنده‌ای به همراه داشته و باید از این فرصت‌ها بهره بیشتری برد.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر ضرورت رویکرد علمی و کارشناسی در حوزه فرهنگ گفت: پیگیری امور فرهنگی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر نگاه تخصصی، مداخله صحیح و برنامه‌ریزی دقیق باشد.

بهمن نوری افزود: در حوزه فرهنگ هر میزان فعالیت انجام شود، باز هم با نوعی عقب‌ماندگی مواجه هستیم و جبران این فاصله نیازمند اقدامات هدفمند و مبتنی بر تحلیل کارشناسی است.

وی افزود: تجربه نشان داده است هر جا تمرکز، برنامه‌ریزی منسجم و مداخله درست وجود داشته، نتایج مطلوبی حاصل شده و همین الگو باید در سایر برنامه‌های فرهنگی استان نیز دنبال شود.

استاندار خراسان شمالی ترک تحصیل دانش‌آموزان را یکی از چالش‌های اجتماعی برخی مناطق استان عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی بانک‌ها، امکاناتی در اختیار تعدادی از مدارس قرار گرفت تا از ترک تحصیل دانش‌آموزان جلوگیری شود.

وی بر برگزاری شایسته مسابقات جهانی کوراش تأکید کرد و افزود: این رویداد بین‌المللی نیازمند حساسیت، هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان است.