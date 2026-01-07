پخش زنده
بازرسی جدی بر واحدهایی که بدون پروانه فعالیت هستند و اجرای همه برنامههای فرهنگی استان بر اساس برنامه ۵ ساله، از موضوعاتی بود که در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین نوری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط اجتماعی برای کودکان و نوجوانان گفت: اجرای برنامههای شادیآفرین ضروری است، اما این شادی باید در چارچوبهای مشروع و هنجاری تعریف شود و مرزهای رفتاری بهدرستی برای نسل نوجوان تبیین شود.
وی همچنین بر لزوم استفاده صحیح از ظرفیت گفتوگو با جوانان تأکید کرد و افزود: هر جا با جوانان بهدرستی صحبت شده، نتایج مثبت و سازندهای به همراه داشته و باید از این فرصتها بهره بیشتری برد.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر ضرورت رویکرد علمی و کارشناسی در حوزه فرهنگ گفت: پیگیری امور فرهنگی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر نگاه تخصصی، مداخله صحیح و برنامهریزی دقیق باشد.
بهمن نوری افزود: در حوزه فرهنگ هر میزان فعالیت انجام شود، باز هم با نوعی عقبماندگی مواجه هستیم و جبران این فاصله نیازمند اقدامات هدفمند و مبتنی بر تحلیل کارشناسی است.
وی افزود: تجربه نشان داده است هر جا تمرکز، برنامهریزی منسجم و مداخله درست وجود داشته، نتایج مطلوبی حاصل شده و همین الگو باید در سایر برنامههای فرهنگی استان نیز دنبال شود.
استاندار خراسان شمالی ترک تحصیل دانشآموزان را یکی از چالشهای اجتماعی برخی مناطق استان عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده و همراهی بانکها، امکاناتی در اختیار تعدادی از مدارس قرار گرفت تا از ترک تحصیل دانشآموزان جلوگیری شود.
وی بر برگزاری شایسته مسابقات جهانی کوراش تأکید کرد و افزود: این رویداد بینالمللی نیازمند حساسیت، هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی استان است.