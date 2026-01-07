به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد رده سنی بزرگسالان ایران جهت شرکت در مسابقات معتبر و بین‌المللی جام ایوان یارگین روسیه در اعلام شد.

بر این اساس هادی شرفبیانی کشتی‌گیر شایسته کردستانی در نخستین تجربه فراملی خود در وزن ۹۲ کیلوگرم در ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات حضور دارد.

هادی شرفبیانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور ۱۴۰۴ به میزبانی تبریز موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز شد.

همچنین حسین ضیایی مربی باسابقه کشتی کردستان نیز در کادر فنی تیم ملی به این مسابقات اعزام خواهد شد.

رقابت‌های کشتی آزاد جام ایوان یارگین روسیه طی روز‌های هشتم لغایت سیزدهم بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.