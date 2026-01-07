به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت: برای ساخت مدرسه ۶ کلاسه دخترانه دوره ابتدایی حاج عباس کنعانی و مدرسه ٣ کلاسه پسرانه متوسطه اول زنده یاد دکتر سعید جعفری روستای هاشم آباد مرکزی در مجموع به مساحت ٢۶٩٠ متر مربع و زیربنای ۶٩٠ مترمربع،٢٢٠ میلیارد ریال از محل مشارکت خیران و همچنین اعتبارات نوسازی مدارس هزینه شده است.

علی اصغر ذاکران افزود: با بهره برداری از این دو طرح ١١٠ دانش آموز در مدرسه حاج عباس کنعانی و ۴٢ دانش آموز در مدرسه زنده یاد سعید جعفری مشغول به تحصیل می‌شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به اینکه ازپارسال تا اول مهر امسال ١٢٨ طرح آموزشی با مشارکت خیران به بهره برداری رسیده است، گفت: ١٢٨ طرح دیگر در دو مرحله تا پایان سال و شهریور سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

محمد رضا نظریان همچنین افزود: در شهرستان هرند در مناطق روستایی ٧ طرح آموزشی نیاز به تخریب و بازسازی دارند.

در حال حاضر در این شهرستان بیش از ۵ هزار دانش آموز در ٧۵ آموزشگاه مشغول تحصیل هستند.