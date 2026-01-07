پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در اطلاعیهای از عموم مردم برای حضور در مراسم پر فیض قرائت زیارت جامعه کبیره و ویژه برنامه گرامیداشت هفته مقاومـت دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بخشی از متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
شهادت تحولآفرین مبارزِ سلحشور سردار دلها «حاج قاسم سلیمانی قدس سره» به دست طاغوت اعظم و به دستور مستقیم رئیس جمهور خبیث آمریکای جنایتکار، نه تنها حرکت توفنده ایشان و جبهه مقاومت را کند نکرد بلکه چشمهای غبارگرفته را باز کرد و دلها را بیش از پیش به هم پیوند داد، جلوههای ملی و مردمی و وحدت حداکثری ملت ایران را به رخ جهانیان کشید و از همه مهمتر توطئههای دشمنان را نقش بر آب کرد و قدرت و انسجام جبهه مقاومت را در سطح منطقه و جهان نمایان کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جبهه مقاومت و ششمین سالگرد شهادت اسطوره ملی و مکتبی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار بزرگ امت اسلام شهید ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان از مردم بیرجند دعوت میکند تا در مراسم پر فیض قرائت زیارت جامعه کبیره و ویژه برنامه گرامیداشت هفته مقاومـت که چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰ با سخنرانی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید آیت الله رئیسی و با نوای ذاکر اهل بیت حاج مهدی منصوری در محل حسینیه جماران برگزار میگردد، شرکت کنند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی