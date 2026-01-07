تغذیه سالم می‌تواند اثرات آلودگی هوا و سرما بر سیستم ایمنی و سلامت ریه را کاهش دهد.

تأثیر تغذیه سالم در مقابله با اثرات منفی آلودگی هوا و سرما

تأثیر تغذیه سالم در مقابله با اثرات منفی آلودگی هوا و سرما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛متخصص تغذیه وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین‌ها، پروتئین و اسید‌های چرب امگا ۳ می‌تواند التهاب، آسیب سلولی و شدت بیماری‌های تنفسی را کاهش دهد و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن را حفظ کند.

محمد باقرنیا با تأکید بر نقش تغذیه در کاهش اثرات منفی آلودگی هوا و سرما بر بدن اظهار کرد: تغذیه می‌تواند شدت آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا را کاهش دهد، هرچند اثر محافظتی مطلق ندارد.

وی ادامه داد: آلودگی هوا به‌ویژه ذرات معلق ریز و فلزات سنگین موجب آسیب به سلول‌ها به ویژه سلول‌های دستگاه تنفسی می‌شود و برخی مواد مغذی می‌توانند این آسیب‌ها را تا حدی خنثی یا کاهش دهند.

باقر نیا گفت: ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی است و باخنثی کردن رادیکال‌های آزاد از سلول‌ها محافظت می‌کند و ویتامین E هم که در مغز‌ها و روغن‌های گیاهی یافت می‌شود، با کاهش التهاب سلولی از بافت ریه و قلب محافظت می‌کند و اسید‌های چرب امگا ۳ موجود در ماهی‌های چرب، گردو و بذر کتان هم با کاهش التهاب، سلامت سیستم تنفسی را تقویت می‌کنند، همچنین سبزیجات خانواده کلم، مانند کلم بروکلی و گل‌کلم موجب فعال شدن آنزی‌های محافظتی سلولی می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت رژیم غذایی در فصل سرد گفت: دریافت پروتئین کافی از گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات نقش کلیدی در ساخت آنتی‌بادی‌ها و حفظ عملکرد سلول‌های ایمنی دارد و سلنیوم موجود در ماهی، تخم‌مرغ و غلات کامل با کاهش التهاب، عملکرد ایمنی را بهبود می‌بخشد، همچنین ویتامین A موجود در هویج، کدو حلوایی، اسفناج و زرده تخم‌مرغ با حفظ سلامت مخاط تنفسی از بدن در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کند.

باقرنیا در خصوص مصرف لبنیات در روز‌های آلوده افزود: لبنیات به دلیل داشتن پروتئین، کلسیم، ویتامین D و انواع تخمیری آن مانندماست و کفیر با تقویت سیستم ایمنی و سلامت روده اثرات محافظتی بیشتری دارند.

وی گفت: تغذیه سالم در روز‌های سرد و آلوده جایگزین ماسک و کاهش مواجهه با آلودگی نیست، اما می‌تواند التهاب، آسیب سلولی و شدت بیماری‌های تنفسی را کاهش داده و به حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی کمک کند