به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام ابراهیم عگیری گفت: عدالت شغلی و استفاده از ظرفیت‌های بومی باید در اولویت قرار گیرد و شفافیت، عدالت و قانون به عنوان سه رکن اساسی برای ساماندهی و حل و فصل معضلات حوزه اشتغال به ویژه در مناطق دارای ظرفیت‌های شغلی باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به معضل بیکاری جوانان بومی شهرستان هویزه و در راستای انجام وظیفه ذاتی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه، این موضوعات رصد و پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه گفت: شفافیت در اجرای قوانین و مقررات استخدامی، اولویت جذب نیروی بومی در شرکت‌های نفتی منطقه به دور از شائبه اعمال نفوذ برخی پیمانکاران غیربومی در استخدام، از موارد مورد تاکید این دادستانی است.

عگیری تصریح کرد: مردم انتظار دارند به همان میزان آلودگی ناشی از صنایع، از عواید آن نیز برخوردار شوند که استخدام نیرو‌های دارای صلاحیت شغلی یکی از این انتظارات است.