بیست و هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه بینالمللی دائمی رشت آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بیست و هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، مدیران استانی، جمعی از فعالان بخش خصوصی و صاحبنظران صنعت ساختمان در محل نمایشگاه بینالمللی دائمی رشت بهصورت رسمی افتتاح شد.
استاندار گیلان در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با فعالان حوزه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده شرکتهای داخل و خارج از استان، گفت: این نمایشگاه با مشارکت حدود ۴۰ شرکت برگزار شده که نزدیک به ۵۰ درصد آنها از استان گیلان و مابقی نیز از خارج استان هستند که نشاندهنده جایگاه و ظرفیت مناسب گیلان در حوزه صنعت ساختمان است.
هادی حق شناس با بیان اینکه نمایشگاه ساختمان فرصت مناسبی برای فعالان این حوزه فراهم کرده است، افزود: انواع مصالحی که امروز در این نمایشگاه عرضه شده، مبتنی بر تکنولوژیهای روز دنیا است و ویژگی مهم آنها حرکت در مسیر کاهش مصرف انرژی، کاهش وزن ساختمان و افزایش مقاومت در برابر زلزله است.
وی با تأکید بر تأثیرگذاری این نمایشگاه در بهینهسازی ساختوساز در استان، گفت: به نظر میرسد این نمایشگاه میتواند کمک شایانی به بهینهسازی ساختوساز در گیلان با هزینه کمتر داشته باشد و هم مهندسان و هم شرکتهای فعال در حوزه ساختوساز میتوانند از دستاوردهای ارائهشده بهرهمند شوند.
وی با توصیه به فعالان حوزه مسکن و حتی مالکان شخصی بیان کرد: به همه کسانی که در حوزه ساخت مسکن یا هر نوع سازهای فعالیت دارند، توصیه میکنم از این نمایشگاه بازدید کنند؛ چراکه برای مالکان نیز فرصت مناسبی است تا در یک فضای تخصصی، انواع مصالح را از نزدیک مشاهده کرده و انتخاب آگاهانهتری برای ساخت سازهای ایمن و اصولی داشته باشند.
در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان۴۰ شرکت داخلی و خارجی تا ۱۹ دیماه در محل نمایشگاه بینالمللی دائمی رشت، محصولات خود را به نمایش گذاشتهاند.