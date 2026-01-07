پخش زنده
تاکنون ۱۸۵ مقاله به همایش ملی اندیشه تمدنی نهجالبلاغه به میزبانی شهرضا ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مؤسسه نهجالبلاغه اصفهان در جلسه کارگروه فرهنگی در فرمانداری شهرضا با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین علی (ع) در تاریخ اسلام گفت: حضرت علی (ع) نه تنها یک رهبر دینی و سیاسی، بلکه اندیشمندی تمدنی است که نگاه او به عدالت، جامعه و کرامت انسان میتواند الگویی کارآمد برای جامعه معاصر باشد.
حجتالاسلام اصغر بیگی با اشاره به ارسال ۱۸۵ مقاله علمی به دبیرخانه همایش، افزود: این همایش با محور تمدنسازی و حکمرانی علوی، با مجوز مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و در سطح ملی بهمن ماه به میزبانی شهرستان شهرضا برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این همایش را معرفی ابعاد تمدنی اندیشه امام علی (ع)، ایجاد بسترهای پژوهشی برای اساتید، محققان و دانشجویان و پیوند دادن آموزههای علوی با نیازهای جامعه امروز برشمرد.