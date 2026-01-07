به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم «مسافران» ساخته بهرام بیضایی فردا پنجشنبه ۱۸ دی، ساعت ۱۷ در موزه سینما، سالن فردوس روی پرده خواهد رفت.

این فیلم که از آثار ماندگار سینمای ایران به‌شمار می‌رود، به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است. مژده شمسایی، جمیله شیخی، هما روستا، فاطمه معتمد آریا، آتیلا پسیانی، مجید مظفری از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

تماشای این فیلم برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.