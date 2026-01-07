پخش زنده
امروز: -
۱۳ تن گوشت دام و طیور غیربهداشتی در چهارمحال و بختیاری ضبط و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بازرسان نظارت بر فراوردههای خام دامی اداره کل دامپزشکی استان برای نظارت بر بهداشت و سلامت دام و طیور کشتارشده در کشتارگاههای استان، تا پایان آذرماه سالجاری بیش از ۴ هزار تن گوشت سالم را در این کشتارگاهها استحصال و ایمنی و سلامت این فراوردهها را تأیید کردند.
مدیرکل دامپزشکی استان افزود: در این مدت بیش از ۱۳ تن فراورده خام دامی شامل گوشت دام و طیور نیز که شرایط لازم را دارا نبوده است، توسط بازرسان این اداره کل ضبط و معدوم شد.
گنجی گفت: در راستای برخورد با متخلفین حوزه فراوردههای خام دامی در ۹ ماهه امسال تعداد ۳۵۴ نفر به مراجع قضایی معرفی و پرونده در محاکم قضایی در حال رسیدگی یا صدور رأی است.