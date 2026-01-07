به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین فرهنگ گفت: به دنبال شکستگی‌های گسترده در بدنه بتنی و بروز آب شستگی و تخریب باند کانال G۴ به دلیل فرسودگی و قدمت تاسیسات، که موجب کاهش تأمین آب زراعی، دشواری تردد، محدودیت دسترسی به تأسیسات موجود و نشت آب به اراضی همجوار شده بود، عملیات بازسازی و بهسازی کامل این کانال به طول ۱۱۵۶ متر در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با برداشت لاینینگ و پوشش بتنی فرسوده و انجام لجن‌برداری شرایط لازم برای بازسازی اصولی بدنه فراهم شد؛ بدنه کانال نیز با استفاده از شفته آهک تثبیت و در انتها، عملیات لاینینگ مجدد و تکمیل بازسازی کانال G۴ پس از ۹۰ روز کار مستمر و با نظارت کارشناسان معاونت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان به پایان رسید.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ خاطر نشان کرد: برای اجرای این عملیات، دو دستگاه بیل مکانیکی چهار دستگاه کمپرسی، دو دستگاه تراک میکسر، یک دستگاه لودر، یکدستگاه گریدر و یکدستگاه غلتک بمنظور خاک برداری با حجمی بالغ بر ۶۴۰ مترمکعب، انتقال و جابجایی ۱۴۳۳ متر مکعب شفته آهک و آماده سازی ۳۵۸ متر مکعب بتن به کارگیری شده است.