روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: با توجه به تردد اتباع خارجی و گردش ویروس وحشی فلج اطفال در کشور‌های همسایه واکسیناسیون فلج اطفال ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، پرسش و پاسخ هایی را درباره عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.

ماهیت واکسن فلج اطفال چیست؟

این واکسن حاوی ویروس زنده ضعیف‌شده است که باعث ایجاد ایمنی مؤثر در کودکان می‌شود.

واکسن فلج اطفال ساخت کجاست؟

این واکسن توسط مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی تولید شده است.

آیا واکسن تکمیلی با واکسن روتین متفاوت است؟

خیر. این واکسن همان واکسن روتین دوظرفیتی فلج اطفال است.

واکسن به چه صورتی استفاده می‌شود؟

واکسن خوراکی بوده و به میزان ۲ قطره به کودک داده می‌شود.

چه کودکانی باید واکسن دریافت کنند؟

تمامی کودکان زیر ۵ سال (متولدین دی‌ماه ۱۳۹۹ به بعد) باید واکسینه شوند.

چرا واکسیناسیون تکمیلی ضروری است؟

به دلیل تردد اتباع بیگانه در جزیره، کامل نبودن واکسیناسیون برخی کودکان و همچنین گردش ویروس وحشی فلج اطفال در کشور‌های همسایه، انجام این طرح برای حفظ سلامت کودکان ضروری است.

زمان اجرای طرح چه موقع است؟

مرحله اول: ۲۰ تا ۲۲ دی‌ ۱۴۰۴

مرحله دوم: ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ ۱۴۰۴

علائم بیماری فلج اطفال چیست؟

تب، فلج ناگهانی، غیرقرینه و پیشرونده از علائم مهم این بیماری است.

روش انتقال بیماری چگونه است؟

انتقال بیماری به صورت مدفوعی ـ دهانی (گوارشی) انجام می‌شود.

اگر کودک سرماخورده باشد، می‌تواند واکسن دریافت کند؟

بله. سرماخوردگی مانعی برای واکسیناسیون نیست.

اگر کودک واکسن روتین را دریافت کرده باشد، آیا نیاز به واکسن تکمیلی دارد؟

بله. دریافت واکسن روتین مانعی برای واکسیناسیون تکمیلی نیست و کودک باید واکسن را دریافت کند.