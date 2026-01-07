به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان با بیان اینکه تأمین مسکن برای خانواده‌های زیر پوشش از اولویت‌های اصلی این نهاد است، گفت: با همکاری بنیاد مسکن استان، زمین این منزل مسکونی به‌صورت رایگان تخصیص یافت و مراحل ساخت با تلاش گروه جهادی شهید امید اکبری و حمایت خیران به سرانجام رسید.

علیرضاپیرالو، هزینه ساخت این طرح را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کرد وافزود:با ارائه تسهیلاتی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان از صندوق امداد ولایت وکمک‌های بلاعوض به میزان ۴۰۰ میلیون تومان، روند ساخت، تسهیل و خانواده مددجو صاحب خانه شدند.

وی با تأکید بر اینکه این همکاری نماد والای همبستگی اجتماعی و روحیه ایثار در جامعه اسلامی است، ادامه داد:نقش گروه‌های جهادی درتسریع روند خدمت‌رسانی به مددجویان انکارناپذیر است و این حرکت خداپسندانه جلوه‌ای از پیوند واقعی میان مردم و نهاد‌های حمایتی است.

رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان با بیان اینکه این واحد مسکونی به صورت کامل تجهیز و آماده سکونت شده است، ابراز امیدواری کرد:با ادامه همکاری خیران و گروه‌های جهادی مسکن ساز، چندین واحد دیگر هم برای خانواده‌های نیازمند منطقه ساخته شود.