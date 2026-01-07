پخش زنده
منزل مسکونی اهدایی کمیته امداد به مددجوی اصفهانی تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان با بیان اینکه تأمین مسکن برای خانوادههای زیر پوشش از اولویتهای اصلی این نهاد است، گفت: با همکاری بنیاد مسکن استان، زمین این منزل مسکونی بهصورت رایگان تخصیص یافت و مراحل ساخت با تلاش گروه جهادی شهید امید اکبری و حمایت خیران به سرانجام رسید.
علیرضاپیرالو، هزینه ساخت این طرح را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کرد وافزود:با ارائه تسهیلاتی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان از صندوق امداد ولایت وکمکهای بلاعوض به میزان ۴۰۰ میلیون تومان، روند ساخت، تسهیل و خانواده مددجو صاحب خانه شدند.
وی با تأکید بر اینکه این همکاری نماد والای همبستگی اجتماعی و روحیه ایثار در جامعه اسلامی است، ادامه داد:نقش گروههای جهادی درتسریع روند خدمترسانی به مددجویان انکارناپذیر است و این حرکت خداپسندانه جلوهای از پیوند واقعی میان مردم و نهادهای حمایتی است.
رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان با بیان اینکه این واحد مسکونی به صورت کامل تجهیز و آماده سکونت شده است، ابراز امیدواری کرد:با ادامه همکاری خیران و گروههای جهادی مسکن ساز، چندین واحد دیگر هم برای خانوادههای نیازمند منطقه ساخته شود.