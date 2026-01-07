به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره زندان نیشابور گفت: در اقدامی خداپسندانه و خیر خواهانه، مدیران و کارکنان خیر شرکت اگزوز خودرو خراسان به منظور عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، زمینه آزادی چهار نفر از زندانیان معسر از زندان نیشابور را فراهم آورد.

حمیدرضا باقریان افزود: شما با دستان خود، بذر امید کاشتید و امروز شاهد ثمره آن بوده و این اقدام فراتر از پرداخت وجه برای آزادی، سرمایه‌گذاری بر روی کرامت انسانی است.

وی ادامه داد: توسعه پایدار تنها در گرو رشد اقتصادی نیست، بلکه در گرو سلامت و آرامش اجتماعی نیز هست و بازگرداندن یک فرد به آغوش خانواده و جامعه، بالاترین نوع سرمایه‌گذاری بوده و این اقدام خیران شرکت، نمونه‌ای از تعهد شما به جامعه‌ای است که در آن فعالیت می‌کنید.

او بیان کرد: این شرکت علاوه بر جذب کمک های خیران، درآمد حاصل از فروشگاه که در محل شرکت می‌باشد را به فعالیت‌های انسان‌ دوستانه از جمله آزادی زندانیان معسر اختصاص داده است.

باقریان گفت: میزان کل بدهی این تعداد زندانی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال بوده که میزان مشارکت خیران این شرکت ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و مابقی مبلغ گذشت شکات و آورده نقدی خانواده زندانی می باشد.