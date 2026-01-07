پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی ضمن اطمیناندهی به شهروندان درباره موجودی کافی اقلام ضروری پس از حذف ارز ترجیحی، اعلام کرد که اولویت نظارتی بر بازار، تشدید بازرسی برای مقابله با احتکار و عرضه با قیمتهای غیرواقعی است و رفتارهای هیجانی خرید توصیه نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه، در خصوص وضعیت بازار پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی، بر تأمین مستمر و بدون وقفه این اقلام در سطح استان تأکید کرد.
وی با اشاره به جبران مابهالتفاوت قیمتها توسط دولت، افزایش احتمالی قیمت برخی اجناس را اجتنابناپذیر دانست، اما تضمین کرد که کالاهای مورد نیاز مردم در انبارهای اصلی و فروشگاههای سطح شهر به میزان کافی دپو شده است.
خیرخواه با بیان اینکه اصناف و بازارها در حال فعالیت معمول برای توزیع ارزاق عمومی هستند، تأکید کرد:شهروندان نباید دچار خرید هیجانی یا ذخیرهسازی بیش از نیاز شوند، زیرا هیچگونه کمبودی در سطح عرضه وجود ندارد و بازار در ثبات نسبی قرار دارد.
نکته مهم در رویکرد نظارتی این اداره کل، تغییر تمرکز از صرفاً کنترل قیمت به نظارت پیشگیرانه و ارشادی عنوان شد.
مدیرکل صمت تصریح کرد: در حال حاضر، بازرسیهای ویژه از انبارها با هدف شناسایی و برخورد با محتکران در دستور کار قرار گرفته است تا از عرضه کالا با قیمتهای غیرمنصفانه جلوگیری شود. وی هشدار داد در صورت تداوم تخلفات و عدم تبعیت از قیمتهای واقعی، پروندههای تخلف تشکیل و اقدامات قانونی علیه متخلفان اعمال خواهد شد.