به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام حسن اسکندری امام جمعه بویین میاندشت در این یادواره با تبیین جایگاه والای شهدا ونقش آنها در حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور گفت: برای دفاع ازاسلام وانقلاب بدون شک نه اسلحه برزمین می‌ماند ونه پرچم وهرکس دراین راه شهید شود فرد دیگری پرچم واسلحه در به دست می‌گیرد.

سردارشهید ماشاالله ابراهیمی درزمان دفاع مقدس معاون گردان موسی ابن جعفر و با حفظ سمت فرمانده گروهان یاسر بودکه بیستم دی سال ۶۵ در ۲۶ سالگی درعملیات کربلای ۵ به شهادت رسید.