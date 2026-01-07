به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،صبح امروز با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مدیر سازمان‌های مردم نهاد خیرین سلامت دانشگاه و خیرین سلامت سه توافقنامه امضا شد که یکی از آنها مشارکت خیر گرانقدر جناب آقای یوسف قادری در تامین تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی مورد نیاز بیمارستان سلامت شهرستان ثلاث باباجانی به ارزش ۲ میلیارد تومان است.

همچنین دو قطعه زمین در روستای بزگدار علیا شهرستان کرمانشاه و در روستای باسکله در انبار شهرستان گیلانغرب جهت ساخت پایگاه فوریت‌های پزشکی جاده‌ای در هر دو روستا از سوی اهالی نیک اندیش این روستا‌ها اهدا شد.

دکتر سروش رئیس دانشگاه در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند خیرین گفت: «از زحمات فراوان شما سپاسگزاریم. حضور و همراهی خیرین با ایجاد انگیزه و تسهیل در مسیر خدمات رسانی آنان موجب می‌شود تا نیکوکاران بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری در این راه قدم بردارند. بی‌تردید کار خیر، برکت عمر، مال و جان فرزندان شما را به همراه دارد و آثار آن در جامعه ماندگار خواهد بود.»

وی با اشاره به نجابت و همدلی مردم شهرستان ثلاث افزود: مردم این منطقه بسیار شریف و نجیب هستند و ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا از نظر درمانی و خدمات سلامت، شرایطی درخور شأن آنان فراهم کنیم.