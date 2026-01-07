به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ تمرینات آماده سازی تیم فوتبال سپاهان عصر روز گذشته پس از چند روز تعطیلی برای حضور در نیم‌فصل دوم مسابقات لیگ برتر و مرحله حذفی لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا ازسرگرفته شد.

سپاهانی‌ها که در آخرین دیدار قبل از تعطیلات در ورزشگاه نقش‌جهان مغلوب استقلال شدند، در حالی به تمرینات بازگشتند که به نظر می‌رسد هنوز آن شکست تلخ را به دست فراموشی نسپرده‌اند.

شاگردان محرم نویدکیا در نخستین دیدار پس از تعطیلات در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر ۲۷ دی میزبان ملوان بندر انزلی خواهند بود.