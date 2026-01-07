به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران پاسگاه انتظامی کلانتری ۱۱ در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور اهواز - اندیمشک به یکدستگاه خودروی سواری شوتی مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو تعداد ۳ هزارو ۸۳ عدد انواع ساعت مچی و دسته فلزی و ساعت طرح اپل واچ به ارزش ۳۰ میلیارد ریال که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان در پایان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.