از فردا به میزبانی مشهد مقدس ؛
آغاز برنامههای هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب در اسارت
ویژه برنامههای هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب در اسارت از فردا به میزبانی مشهد مقدس آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
بنا بر اعلام مسوولان بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ تجدید میثاق هم بندان شهدای غریب در اسارت بر مزار این شهدا؛ برگزاری برنامه طلوع عطر و آفتاب، میعاد صبر و سجاده با حضور آزادگان در نمازهای جمعه و مراسمهای تکریم، ویژه برنامه فروغ هنر و حماسه با رونمایی از آثار هنری، برنامه تجلی واژه و ایمان با رونمایی سراسری تألیفات در حرم رضوی، مراسم روایت غربت و مقاومت با برگزاری محافل خاطرهگویی، زیارت آشنا و غریب با تشرف دستهجمعی خادمان شهدای غریب به حرم امام رضا (ع) و برگزاری اجلاسیه ملی شهدای غریب در اسارت از برنامههای این هفته خواهد بود.
گفتنی است، تاکنون حدود دو هزار و ۴۰۴ شهید غریب در اسارت شناسایی شده که برای ۱۸۰۰ شهید پرونده پژوهشی الکترونیک تهیه شده است.