به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ ویژه برنامه‌های هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب در اسارت از فردا به میزبانی مشهد مقدس آغاز می‌شود.

بنا بر اعلام مسوولان بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ تجدید میثاق هم بندان شهدای غریب در اسارت بر مزار این شهدا؛ برگزاری برنامه طلوع عطر و آفتاب، میعاد صبر و سجاده با حضور آزادگان در نماز‌های جمعه و مراسم‌های تکریم، ویژه برنامه فروغ هنر و حماسه با رونمایی از آثار هنری، برنامه تجلی واژه و ایمان با رونمایی سراسری تألیفات در حرم رضوی، مراسم روایت غربت و مقاومت با برگزاری محافل خاطره‌گویی، زیارت آشنا و غریب با تشرف دسته‌جمعی خادمان شهدای غریب به حرم امام رضا (ع) و برگزاری اجلاسیه ملی شهدای غریب در اسارت از برنامه‌های این هفته خواهد بود.

گفتنی است، تاکنون حدود دو هزار و ۴۰۴ شهید غریب در اسارت شناسایی شده که برای ۱۸۰۰ شهید پرونده پژوهشی الکترونیک تهیه شده است.