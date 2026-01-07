به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی خرمشهر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری و نزاع منجر به تیراندازی در سطح شهرستان خرمشهر، شناسایی و دستگیری عاملان این نزاع به‌صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی بخش مینو قرار گرفت.

سرهنگ علی رحیمی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی به همراه عوامل انتظامی فرماندهی بخش مینو، با بررسی‌های فنی و اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عوامل اصلی درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی، یک نفر از متهمان را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل دستگیری متهم، ۲ قبضه سلاح وینچستر، یک قبضه اسلحه شکاری و ۱۶ فشنگ مربوطه کشف شد و تلاش برای دستگیری سایر عوامل نزاع و تیراندازی همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و معرفی متهم به مرجع قضایی، تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.