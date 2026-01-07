به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، طی حکمی از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

با حکم رضا افلاطونی سیدجمال موسویان جایگزین مجید نظری شد که از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون مسولیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد را برعهده داشت.

سیدجمال موسویان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد دارای مدرک دکترای منابع طبیعی، قبل از این مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، معاون فنی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی اداره کل منابع طبیعی خوزستان و رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهبهان مشاهده برعهده داشت.