به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نماهنگ که در آستانه اختتامیه جایزه جلال منتشر شده است ، به صورت متحرک سازی پوستر جشنواره ساخته شده است .

مراسم اختتامیه جایزه جلال ساعت ۱۵:۳۰ امروز در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می شود .

آثار برگزیده از میان ۳ هزار کتاب ارسالی به دبیرخانه انتخاب می شوند .

نامزدهای جایزه جلال هفته گذشته در نشست خبری این جایزه در خانه کتاب و ادبیات ایران معرفی شدند .

جایزه جلال آل احمد در بخش های نقد ادبی ، داستان کوتاه و بلند و رمان معرفی می شوند .

نخستین دوره جایزه ادبی جلال در سال ۱۳۸۷ برگزار شد .