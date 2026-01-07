پخش زنده
پویانگاره «هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد » معرفی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نماهنگ که در آستانه اختتامیه جایزه جلال منتشر شده است ، به صورت متحرک سازی پوستر جشنواره ساخته شده است .
مراسم اختتامیه جایزه جلال ساعت ۱۵:۳۰ امروز در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می شود .
آثار برگزیده از میان ۳ هزار کتاب ارسالی به دبیرخانه انتخاب می شوند .
نامزدهای جایزه جلال هفته گذشته در نشست خبری این جایزه در خانه کتاب و ادبیات ایران معرفی شدند .
جایزه جلال آل احمد در بخش های نقد ادبی ، داستان کوتاه و بلند و رمان معرفی می شوند .
نخستین دوره جایزه ادبی جلال در سال ۱۳۸۷ برگزار شد .